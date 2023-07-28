В школах Японии запреты для учащихся способны шокировать даже консервативного европейца

Японским детишкам в школе не позавидуешь, поскольку главное правило, по которой эти самые школы существуют: не выделяться. Здесь доходят до абсурда в стремлении сосредоточить внимание учеников на учебе и нивелировать любые различия.

Так, чтобы дети не отвлекались от обучения, им не дают пользоваться щелкающими ручками, и делать прически с помощью лака для волос, чтобы уже не отвлекать других.

Даже удлиненная челка может стать поводом для наказания. Дресс-код не менее строгий: детям нельзя даже расстегнуть рубашку или надеть свитер поверх школьной формы. Все, чтобы не выделялся!