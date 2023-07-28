Взлеты и падения легендарного «Сектора газа»: почему обратная сторона успеха оказалась трагичной

«Сектор газа» – группа, которая стала значимой частью русского рока. Песни коллектива, полные сарказма, иронии и провокации, затрагивали самые разные темы - от политики и религии до запрещённых веществ. А музыка сочетала в себе элементы панка, хард-рока, фолка.

Лидер коллектива Юрий Хой был гениальным автором и исполнителем. За все время существования «Сектора газа» через группу прошли около двадцати музыкантов.

Юрий Хой в последний раз вышел на сцену 25 июня 2000 года. Выступление состоялось на музыкальном фестивале «Звуковая дорожка», который устроила газета «Московский комсомолец». Однако сама группа по какой-то причине не прибыла, потому лидер спел и сыграл один.

Через десять дней Юрий Клинских умер - ему было всего 35 лет. Для музыкантов, сотрудничавших с ним в разные периоды, это стало поворотным моментом. Некоторые решили основать свои проекты, опираясь на его песни и стиль.

Так появились «Ex-Сектор Газа», «Сектор Газовой Атаки», «С. Г.». Хотя они пытались поддержать дух и наследие «Сектора Газа», но достичь такого же успеха и признания, как оригинал, не смогли.

Однако один из таких проектов - «Ex-Сектор Газа» под руководством Игоря Кущева - неожиданно получил международную известность. В 2008 году его трек «Допился», записанный в 2004-м, вошел в саундтрек криминальной комедии Гая Ричи «Рок-н-рольщик».

Это стало сюрпризом как для самого Кущева, так и для его коллег, а также зрителей фильма.

Игорь Кущев и Юрий Хой были знакомы с 80-х годов. Друзья и коллеги вместе выпустили пять альбомов: «Газовая атака», «Колхозный панк», «Зловещие мертвецы», «Ночь перед Рождеством» и «Гуляй, мужик!».

Но в 1991 году они стали конфликтовать по творческим вопросам, и после релиза альбома «Ночь перед Рождеством» Кущев ушел из группы. В 2000 году, после кончины Юрия, Кущев основал группу «Ex-Сектор Газа», куда позвал некоторых экс-участников оригинального состава.

В феврале 2017-го года Кущев серьезно пострадал в ДТП и долго восстанавливался. Сейчас с ним всё хорошо.

А вот судьба гитариста Сергея Тупикина, также покинувшего группу еще при жизни Хоя, сложилась трагически. Талантливый музыкант в 2011 году после очередной выпивки был жестоко избит собутыльниками. Мужчина после травмы так и не оправился, он умер в 2018-м в 58 лет.

Не лучшим образом пошли дела и у другого гитариста группы - Вадима Глухова, который также покинул группу в 90-х. Но новую работу найти не смог, деньги таяли, мужчина не смог платить за квартиру.

В начале 2011-го года гитарист пропал без вести. Весной того же года бывшую звезду нашли на территории военного аэродрома в Воронеже. По данным СМИ, музыкант отравился суррогатным алкоголем и погиб от переохлаждения.

Еще одна трагическая судьба - у барабанщика Олега Крючкова. С Хоем он в 70-х годов учился в музыкальной школе. Они стали друзьями и коллегами, вместе играли в группах: «Пионеры», «Красные звезды», «Полосатые».

Но затем Олег разочаровался в Хое, потому что тот стал слишком деспотичным и эгоистичным. И тоже покинул группу. В 1997 году у него диагностировали саркому лёгких и вскоре музыкант умер.

Игорь Аникеев, клавишник группы, играл вместе с Юрием Хоем в "Секторе газа" с 1995 по 2000 годы. После смерти Хоя он пытался создать свой проект, но ничего не вышло.

В последние годы жизни Аникеев работал в ресторане, играл на клавишах для посетителей. Во время одной из смен 53-летнему музыканту стало плохо, он скончался. Причиной смерти стала острая коронарная недостаточность , то есть нарушение кровоснабжения сердца.

Но песни и творчество "Сектора газа" живут. В 2022-м году в Москве состоялся концерт «Сектор Газа: Послесловие». Незабываемое шоу собрало более 10 тысяч зрителей.

Они были в восторге от песен кумиров, пели знакомые мелодии вместе с артистами и почтили память тех, кто ушел, минутой молчания и белыми розами.