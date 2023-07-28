Обедать онлайн в Китае теперь официально запрещено: почему правительство против мукбангов

Зародившаяся культура мукбангов, поедание еды на камеру, в Южной Корее быстро перекочевала в Китай, в связи с чем китайцы стали переедать еще больше. С целью заботы о здоровье нации китайское правительство приняло решение ограничить мукбанги законодательно.

Штраф для блогера, опубликовавшего видео, где он уплетает за обе щеки, может составить сумму, эквивалентную миллиону российских рублей. Такие меры направлены среди прочего и на борьбу с расточительством еды.

Штрафуют не только блогеров, но даже заведения общепита за то, что у них остается слишком много отходов. И 10 тысяч юаней можно заплатить за то, если предложил клиенту большую порцию еды.