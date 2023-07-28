Сравнение со слонихой самый желанный комплимент для пышнотелой тайки

Сравнение женщины со слоном в нашей культуре считается оскорблением, а в Таиланде комплиментом. Существует даже конкурс красоты для пышнотелых красавиц под названием Дочь слона.

Дело в том, что тайцы очень уважают и любят слонов, а лишний вес среди миниатюрных от природы таек большая редкость. Главный приз конкурса, проводимого с 1997 года, сумма равная 700 тысячам российских рублей.

Кроме творческих заданий участницам необходимо продемонстрировать навыки ухода за слонами. А шесть финалисток состязаются в поедании еды с настоящим слоном.