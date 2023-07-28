630 патронов или приказ, который проклинали советские военные в Афганистане

При неограниченном числе боеприпасов и хорошей подготовке, оборону можно было держать долго, однако в период нахождения 40й армии на территории Афганистана, Министерство обороны Советского Союза решило издать приказ о «носимом боезапасе».

Таким образом, военному разрешалось носить с собой не более 630 патронов или 21 магазин к АК-74 общим весом пять килограмм.

Впрочем, происхождение нормы произошло задолго до войны в Афганистане, а еще во время Великой Отечественной войны, когда пулеметчикам с ПП Дягтерева выдавалось всего по 141-188 патронов, а пехотинцам с винтовкой Мосина 60 патронов.

Интересно, что предпосылкой скандального приказа могла быть еще более раняя норма из «Стратегического и тактического урока войны 1914-1918 годов», изданного в 1928 году в Ленинграде. Автор рекомендовал выдавать на день боя 650 патронов для каждого автоматического оружия, что казалось вполне достаточно для того времени.

Однако в Афганистане эти нормы не давали эффективности, потому что средняя скорость стрельбы АК-74 — 650 выстрелов в минуту. Конечно, это если стрелять без перерыва, однако патроны действительно расходовались очень быстро и, с таким количеством в окружении находится было очень сложно.

В основном проблема решалась неисполнением приказа и выдачей большего количества патронов, чем было прописано нормой Министерства обороны СССР, однако не всегда это получалось.

На самом деле, советские военные заметили, что при вынужденном переходе на одиночные выстрелы, моджахеды боялись подходить близко к позициям, так как прицельный огонь гораздо опаснее очередей.

И вся прелесть, если так можно выразиться, заключалась в том, что противник не знал о приказе, то есть думал, что по нему ведаться прицельный огонь.

Стоит отметить, что по воспоминанию воинов-афганцев, опытные бойцы носили с собой по два-три дополнительных боекомплектов несмотря ни на какие приказы и нормы, так как прекрасно понимали, что в случае нападения — это единственный шанс выжить и не попасть в плен.