Самбурская заявила, что больше не будет сниматься в Универе, так как ей предложили маленький гонорар

Съемки нового сезона сериала "Универ" в Москве уже запущены.

Настасья Самбурская играть в картине не будет. Ее героиню Кристину убрали из проекта.

Эдуард Кузьмин, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская, Виталий Гогунский снова будут радовать поклонников многосерийного фильма в эфире.

Самбурская призналась, что ставка за съемочный день не выросла спустя 3 года после последнего сезона "Универа", что не устроило актрису.