Герман Титов и Космос: о чем докладывал советский космонавт после возвращения

В первую очередь потому, что Герман Титов имел несколько другие задачи, которые отличались от «прикосновения с космосом» у первого полетевшего.

Титову нужно было провести на орбите несколько часов (в космическом корабле), принять пищу, попробовать ручное управление летательным аппаратом и выполнить другие поручения руководства.

Общественности известно, что Герман Титов отправился в космос в августе 1961 года на космическом корабле «Восток-2» и прожил вне земли чуть больше 24 часов. Кроме того, известно, что корабль с Титовым сделал 17 витков вокруг Земли.

В программе было послать с орбиты привет всем жителям мира, рассказать, как замечательно быть советским человеком, делал снимки из корабля, а также заниматься «обычными» делами в непривычных условиях.

Герман Титов сам предложил сделать полет суточным, а изначально предполагалось отправить его в космос всего на несколько часов. Космонавт посчитал, что за такое время он просто не успеет выполнить поставленные задачи. Кстати, именно Герман Титов опробовал туалет в космосе и ему даже удалось там поспать.

В одно время Герман Титов вышел на связь с опозданием — по официальной версии крепко заснул. Но были и другие инциденты, которые могли бы вызвать тревогу.

Например, в доклад не попали воспоминания космонавта о том, с ним произошло ЧП, когда он приземлился — во время посадки космонавт пикировал прямо на поезд, который двигался по железной дороге, пришлось приложить много усилий, чтобы изменить направление полета.

Еще находясь в космосе, рассказывал Герман Титов друзьям, несмотря на сообщения на Землю о том, что все в порядке — ему в момент стало плохо, начало тошнить после еды.

Это было из-за нагрузки. Как бы-то не было, опыт и полет Германа Титова бесценен как с исторической, так и исследовательской точки зрения.