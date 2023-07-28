Президент Зимбабве отказался от предложенного Путиным бесплатного зерна

Кроме того, агенство пишет, что на второй день российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге президент Египта Абд эль-Фатах ас-Сиси призвал Россию возобновить зерновую сделку, которая позволяла экспортировать украинское зерно.

Президент Египта заявил, что необходимо достичь соглашения»о продлении сделки. Египет является одним из крупнейших импортеров украинского зерна, транспортируемого через Черное море, напоминает Reuters.

7 июля Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, заключенной в июле 2022 года с участием Турции и ООН. Она гарантировала безопасный экспорт зерна и удобрений из Украины через Черное море.

В четверг, 27 июля, Путин сообщил, что в течение 3-4 месяцев Россия готова постовить до 50 тысяч тонн зерна каждой из шести африканских стран: Зимбабве, Буркни-Фасо, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее.

Зимбабве уже отклонила это предложение, о чем заявил президент этой страны Эммерсон Мнангагва.

«Мы благодарны, но на дефицит зерна не жалуемся. Мы позаботились о продовольственной безопасности, так что это будет лишь дополнением к тому, что у нас есть», — сказал Мнангагва.