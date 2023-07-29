По утверждению Кирби, Белый дом не одобряет ударов ВСУ по России и не потворствует им

Кирби отметил, что администрация Белого дома четко выразила свою позицию: Вашингтон не поощряет и не способствует ударам внутри России.

Джон Кирби также подчеркнул, что не может информировать о том, являются ли удары по России частью контрнаступления Украины или нет. Журналистов он попросил обратиться с этими вопросами непосредственно к Киеву.

Ранее пресс-секретарь Путина Песков сообщил о том, что украинская сторона не прекращает атаковать гражданские объекты, что уже стало характерной особенностью политики киевского руководства.