Бразилия не поддержала идею КНР о расширении БРИКС, опасаясь противостояния с Западом

Обсудить вопрос, касающийся расширения объединения БРИКС, страны участницы планируют на саммите в Йоханнесбурге, который будет проходить 22-24 августа. Индия предложила разработать строгие правила по вхождению других стран в коалицию. Бразилия выразила опасения, что расширенная группировка станет восприниматься как противовес Западу.

На сегодняшний день более 30 стран, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет, Эфиопия, желают присоединиться к БРИКС. Саммит, который будет проведен в августе, намерен включить в состав группировки Аргентину, Египет, Индонезию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.

На текущий момент в БРИКС председательствует ЮАР, однако уже с 2024 года первенство в этом объединении перейдет к России.