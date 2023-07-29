Российская артиллерия подразделения «Днепр» ударила по диверсантам ВСУ под Херсоном

Места скопления диверсионно-разведывательных отрядов ВСУ были обнаружены возле села Садовое, после чего был открыт плотный огонь по ДРГ. Об этом сообщил Кодрян. Также он рассказал про ликвидацию командно-наблюдательного пункта диверсантов возле Садового.

Кроме того, по Херсонскому направлению «Днепр» нанес удар по участкам со скоплениям живой силы противника возле населенных пунктов Широкая Балка, Приднепровское, Антоновка. Противник в бою потерял два минометных расчета, автомобили, а также часть личного состава.