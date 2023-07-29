Кастовая проституция продолжает процветать в Индии: или кто такие банчарнда

Кастовая система в Индии де-факто продолжает существовать, поэтому в этой стране есть целые поселения, где живут банчарнда, женщины-проститутки.

Это бедные деревни, где нет другой работы, кроме проституции. В отличие от других регионов Индии рождению девочки здесь очень радуются, ведь она будет приносить деньги в семью.

Продавать себя девочки начинают лет с 11. За первую ночь можно выручить до 50 тысяч рупий, а вот услуги взрослых женщин стоят гораздо меньше, около 200 рупий. Мужчины же в большинстве своем здесь безработные, но при женитьбе они платят приданое за невесту.