Максакова и Сталин: в деле о их родстве поставлена жирная точка

Недавно Мария Максакова, которая является законной наследницей Иосифа Сталина, сделала тест ДНК на родство с дедушкой. Результаты оказались, мягко говоря, странными – родство составило 54%.

Интересно и другое, полный анализ показал, что 75% предков Максаковой из Восточной Европы, 8% из Финляндии. Кроме того, целых 10% оказались с Британских островов.

По признанию самой Марии, для нее это оказалось большой загадкой, так как никаких родственников в Великобритании у нее нет. А вот грузинской крови у Максаковой, судя по анализам, нет вообще.

Другими словами, оказалось, что Мария Максакова не может быть родственной внучкой Иосифа Сталина.

При этом сама Максакова намерена продолжить изучение своего генеалогического древа и попросила поклонников присылать любые догадки.

Стоит отметить, что мама Максаковой до сих пор не знает, кто является ее отцом.

Примечательно, что Людмила Максакова и сама много лет потратила на изучение своих генеалогических корней, однако так и не пришла к однозначным выводам.