В честь коров в Индии организуются настоящие празднества почтения священным животным

Среди божеств Индии можно смело назвать и обычную корову, с таким почтением к ней относятся местные жители. Корова здесь считается рождающей все живое на земле.

Это связано с сельскохозяйственным историческим укладом. Корова давала молоко для пропитания, и навоз для удобрения полей, отчего зависело само выживание людей.

Индийцы считают, что употреблять молоко коровы полезно, но говядину не будут есть никогда. В честь коров проводятся красочные празднования Гопаштами и Канума, где коровам оказывают всяческие почести и делают подношения.