Как Россия осваивала территорию Баренцева моря

Тем не менее, так было далеко не во все времена, а Заполярье в принципе раньше не собирались обживать — не было смысла массово селиться в холодном и суровом крае, где без средств XXI веке сложно было выживать.

Тем не менее, берега Баренцева моря люди заселяли в незапамятные времена.

В принципе, тут ничего удивительно — люди активно осваивали Северную Европу и выживали в том числе и благодаря рыболовству.

Славяне же достигли ледяных берегов Баренцева моря только к началу XII века, но, удивительно, не ловили там рыбу несколько веков! Только в XV веке, когда они начали выходить в море и то, только летом, начали заниматься рыбным промыслом.

Добычу осложняли множество факторов, но в первую очередь заполярный климат и низкие температуры, которые отпугивали новоиспеченных мореплавателей.

Привычное нам название Баренцево море получило только в 1853 году в честь голландского мореплавателя Виллема Баренца, который пытался найти северный путь на территорию Азии через этот водный ресурс. До этого море называли Русским, Московским или Мурманским.

В промышленных масштабах рыбу в Баренцевом море начали добывать англичане, которые в начале 1900х годов начали отправлять туда современные траулеры. Россия посмотрела на это дело и решила не отставать и, в 1906 году начала бороздить северные воды в поисках рыбы.

Так Баренцево море и стало одной из самых важных рыбно-промысловых жемчужин для государства.

Освоение территорий около моря проходило довольно быстро. В 1916 году поселок Семеновский превратился в город Романов-на-Мурмане. Кстати, по стечению обстоятельств он стал последним городом, который основала Российская империя, а в 1917 году его переименовали в Мурманск.

При большевиках город стал центром промышленной добычи рыбы в Баренцевом море, а с ускорением развития промышленности росло число траулеров.