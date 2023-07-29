На своей свадьбе китайская невеста должна была молчать или даже плакать

Китайская свадьба представляет собой ритуал, полный традиций. Некоторые из них нам кажутся непонятными, но в них заложен свой смысл, логичный, если вникнуть в эту культуру глубже.

К таким традициям можно причислить и плачущую свадьбу. Ровно за месяц до бракосочетания девушка должна была начать плакать ночью. Десять дней спустя рыдать начинала ее мать, а еще через десять и бабушка.

Так родные оплакивали девушку, которая символически умирала, как дочка, чтобы возродиться в новом качестве жены и матери. А на самой свадьбе невесте полагалось быть молчаливой: якобы это давало гарантии, что в семье родится мальчик.