Как африканцы становятся бизнесменами и добывают золото в Восточном Конго

Примечательно, что предприимчивые жители Конго вполне могут стать бизнесменами — получить официальную лицензию на добычу золота на 30 лет. При этом сами они ничего продавать не будут, весь металл забирают партнеры и сразу оплачивают. Такие африканцы одеты дорого и часто баллотируются в депутаты или губернаторы.

Тем не менее, на самих золотых рудниках и в шахтах дела обстоят, мягко говоря, не очень. Люди с измученными лицами, фонариками в руках и на лбу, тащат на себе корзины с породой. Другие сидят возле реки с лопатками и ситами, тазиками — это полностью ручной адский и тяжелый труд. В Конго добывают золото так, как добывали в мире примерно 100 лет назад.

Стоит отметить, что у большинства предпринимателей есть возможность поставить современное оборудование, но они не собираются этим заниматься. Во-первых, лицензия на добычу золота у большинства была получена 15-20 лет назад, когда такого оборудования не был, а во-вторых, обучение работников будет стоить дороже, чем переоборудование — другими словами, с точки зрения бизнеса в этом нет никакого смысла.

Важно отметить, что для большинства работников это хоть и тяжелый труд, но они так привыкли и их все устраивает. Более того, подрастающее поколение скорее всего будет работать также, так как опять же — переобучение работников будет стоить дороже, чем само оборудование, так как в Конго просто никто не умеет на нем работать. Кроме того, необходимо будет нанять специалистов, а это дополнительные траты, да и саму технику необходимо обслуживать.