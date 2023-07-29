Жители Китая считают русских людей ленивыми, и не уважают за это

В Китае трудоголизм можно назвать национальной чертой. В среднем рабочий день китайца длится с 9 утра до 21 вечера и выходной день только один.

Поэтому при работе над совместными проектами граждан Поднебесной шокирует и субботний выходной, и то, что русские позволяют себе уйти с работы в 18-19 часов. В этом есть и доля зависти, и обвинение, что из-за лености работа идет гораздо медленнее, чем могла бы.

В отношении скорости работы китайцам сложно что-то возразить. Но забывать полностью о досуге и семьях ради трудовых подвигов могут далеко не все нации.