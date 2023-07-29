Самый интересный и загадочный президент США: почему Франклин Рузвельт боялся демократии и был антиимпериалистом

Есть мнение, что мир настолько быстро менялся в 1930-1940 годы, что Франклин Рузвельт действительно боялся демократии, точнее последствий для ее существования.

Он понимал глобальные политические угрозы, исходящие от агрессивной диктатуры, которая сохранялась во многих уголках мира.

В 1930х годах американский политолог Гарольд Лассуэлл начал разрабатывать концепцию, так называемого, «гарнизонного государства», то есть страну с жестким регулированием, обязательным призывом в армию, отсутствием свободы личности, развитой военной промышленностью и милитаризацией общества.

Франклин Рузвельт не понимал работы политолога, однако предсказывал, что именно они могут «остановить демократию» в мире, а доминирующей сделать фашистскую диктатуру.

При этом американская свобода фактически никогда не была отделена от европейской, а Франклин Рузвельт был убежденным антиимпериалистом, что вызвало разногласия США и Великобритании.

При этом уже тогда Франклин Рузвельт говорил, что американцы такими темпами повторят сценарий Второй Мировой войны, особенно с учетом «юной и не окрепшей» демократической свободы.

Европа же говорила, что у нас нет нищих, безработных и большой преступности, однако современный мир показывает, что все перевернулось.