Крепкая огуречная рассада даст урожая в два раза больше обычного

Огурцы на рассаду высаживаются во второй половине апреля. Молодым растениям нужно дать время, чтобы окрепнуть и укорениться примерно один месяц.

Затем можно переносить огуречную рассаду в парник. Чтобы она прижилась и плодоносила, культура нуждается в правильном подборе подкормки. Первый раз огурцы удобряются спустя 10-14 дней после высадки смесью из двух чайных ложек суперфосфата, одной сульфата и аммиачной селитры объемом в заполненный коробок от спичек.

Когда огурцы зацветут делаем удобрение из двух столовых ложек суперфосфата и аммиачной селитры и ложки калийной соли на 10 литров воды. После появления завязей огуречные посадки удобряются раствором куриного помета из расчета 1 к 20, а ближе к времени сбора урожая их нужно подкормить раствором из ложки нитрофоски.