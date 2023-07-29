Кофе, зола и яичная скорлупа уберегут огород от оккупации слизнями

Рассыпать золу в междурядьях растений отличное решение от слизняков, поскольку зола оказывает негативное действие на слизистую оболочку тела слизня. Поможет и опрыскивание культур крепким раствором кофе, запах которого невыносим для этих существ.

Вместо золы можно сделать посыпку покупными минеральными удобрениями. Они действуют на слизней, как ядовитое вещество.

Можно использовать и механические способы: приманить, а потом вручную собрать слизней, разложив на огороде смоченные в пиве или компоте кусочки ткани. Другой вариант насыпать возле грядок хвою, яичную скорлупу, опилки или камешки, которые ранят нежное тело слизней, так что приходить они точно к вам не захотят.