Посадите немного гречихи в огороде, и вы вырастите овощи всем на зависть

Выделите на своем участке возле посадок овощей местечко для гречихи, и они будут вам благодарны. В особенности полезной гречиха будет на участке, где есть пораженные вредителями растения.

Второй важный положительный эффект от гречихи это ее способность давать грунту и растениям на нем необходимый для роста и развития фосфор. При этом места культура много у вас не украдет.

Гречиха достаточно неприхотлива, и вы можете не задумываться, когда ее сажать. Она взойдет почти всегда, даже если вы посадите ее сразу после того, как заморозки отступят.