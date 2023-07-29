Японская хитрость позволяет уместить в чемодан максимум вещей

Метод, суть которого в том, чтобы складывать вещи плотными прямоугольниками, а потом укладывать в чемодан вертикальными слоями, называют японским.
Так можно убить двух зайцев сразу: уместить одежду и сделать их видными при открытии.
Дизайнер Аника Керимова рассказала и о других лайфхаках сбора чемодана. В интервью «Вечерней Москве» она рекомендовала брать с собой только те вещи, которые часто будут нужны. Ориентироваться нужно на простоту и удобство. Идеально, если её на отдыхе долго не надо гладить.
Эксперт советует при этом составить список необходимой одежды. А также - чётко разделить багаж и ручную кладь, взвесить их.
Примечательно, что избежать потери чемоданы поможет его правильный выбор. Желательно, чтобы он был ярким, выделился из общей массы.
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