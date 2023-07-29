Готовим бордосскую смесь собственными силами: что нужно делать

Бордосская смесь выполняет для растений сразу три функции: инсектицидную, удобряющую и антисептическую. Чтобы ее приготовить нужно всыпать в литр горячей воды медный купорос и перемешать до растворения.

Полученный концентрат нужно перелить в ведро и долить 9 литрами уже холодной воды. Теперь следует растворить в воде негашенную известь, долить воду до литра, после чего можно влить в растворенный купорос.

Удобрение нужно перемешать, и оно готово к примению. Для опрыскивания его рекомендуется процеживать, чтобы оставшиеся твердые частички не засоряли пульверизатор.