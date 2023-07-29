Любимые книги Владимира Путина

Президент России Владимир Путин как-то сказал, что прививать вкус к чтению и хорошей литературе необходимо с ранних лет и не только через проверенную классику. Сегодня мы попытались разобраться, что читает глава российского государства.

В одном из интервью Путин сказал, что разделяет свои литературные предпочтения на две части.

Во-первых, это классическая литература, причем как русская, так и зарубежная. Во-вторых – биография и мемуары.

Из классики Путин часто упоминает Достоевского, Набокова, Гоголя, Толстого, а также Куприна и Чехова.

К слову, он также говорил о Солженицыне и Ильине. А вот из любимых зарубежных авторов президент России упоминал такие фамилии как Александр Дюма, Джек Лондон, Жюль Верн.

Нельзя забывать и о службе в разведке и КГБ, которая у Путина в большей степени проходила на территории Германии.

Именно там он познакомился с произведениями Гете, Гейна, Зюскинда и других. Конечно, это далеко не весь список любимых авторов президента России, однако именно о них он чаще всего упоминал в интервью.