Северо-Курильск: советский город, который был смыт океаном

На площади памяти Северо-Курильска установлен мемориальный памятни с перечислением 2 236 человек, которые погибли.

Это только те люди, которых удалось опознать, на самом деле жителей города на месте происшествия было гораздо больше, как и приезжих.

По рассказам очевидцев, в ночь с 4 на 5 ноября жители города проснулись от сильных подземных толчков.

Семибалльное землетрясение быстро стихло и, люди решили, что все закончилось. Стоит отметить, что в 1950х годах в Советском Союзе не существовало никаких оповестительных систем о стихийных природных явлениях, поэтому предупреждать было особо не о чем.

В скором времени Северо-Курильск накрыло первой восьмиметровой волной цунами — она залила дома, которые были в низине.

Вторая волна поднялась на 15 метров и снесла буквально все, что встретилось ей на пути — дома, грузовые автомобили, полуодетых людей, которые пытались убежать. Тот, кто не погиб на месте замерз в ледяном океане насмерть, что было еще худшим испытанием.

Тела выбрасывало на берег Северо-Курильска в течение всей зимы, а людей хоронили несколько месяцев в подряд.

В дневнике начальника вулканологической станции Камчатки АН СССР Бориса Пийпа была запись за декабрь 1952 года о том, что на Северо-Курильск примерно через полчаса после первого сотрясения надвинулось две сейсмические морские волны.

Стоит отметить, что радиостанция непрерывно передавала SOS, однако это было бесполезно, так как Петропавловск ничего не мог понять.

От города с населением шесть тысяч человек практически ничего не осталось — только несколько строений, которые были расположены на высотах окраин Северо-Курильска.