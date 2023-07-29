Почему в современной Грузии не должно быть никакой русофобии

Но в 1991 году Грузия получила желанную независимость, совершенно не задумываясь о том, откуда будет получать ресурсы, которые все это время давал ей Советский Союз.

Сильная пропаганда в сфере образования убедила грузин в том, что во всех своих бедах нужно винить «коварных русских оккупантов», но была ли оккупация на самом деле оккупацией в полном смысле этого слова — большой вопрос.

Например, в 1800 году русский царь Павел I спас Грузию, когда грузинский коллега Георгий XII буквально стоял у него на коленях. Если бы не помощь Российской империи, скорее всего грузины подверглись бы турецкому геноциду и были полностью стерты из истории.

Примечательно, что современные грузинские историки и этнографы предпочитают опускать этот факт. Стоит отметить, что так называемая оккупация территории Грузии в то время была Российской империи сильно невыгодна, так как никакой экономической ценности она не представляла, да еще и возникали опасности от конфликтов с Османской и Персидской империями.

Кстати, после вхождение в состав Российской империи, грузинское дворянство (в том числе и образованные люди) выросло на 10%.

При СССР у Грузии дела обстояли еще лучше и, что удивительно, даже в период застоя, Грузинская ССР просто процветала.

Сельхозпродукция была высшего уровня, мандарины и другие цитрусовые поставлялись не только в другие республики, но и шли на экспорт за пределы СССР, а черноморские курорты были любимым местом советских туристов, куда ежегодно приезжали миллионы отдыхающих.

Несмотря на все это, в 2011 году в Тбилиси торжественно открыли «Музей советской оккупации», который просто поражает «сломанными» фактами истории. Например, даже погибшие в ходе Великой Отечественной войны отнесены к «жертвам советских репрессий».

Стоит отметить, что всего за 100 лет вхождения в состав Российской империи, а потом Советского союза, грузинское население сначала выросло в три раза, а потом еще в 2,2 раза до 5,44 миллионов человек по переписи 1989 года.