Настоящую Фаину Раневскую мало кто знает и не сможет узнать

Цитаты Раневской ходят в качестве анекдотов по миру и сегодня.

Тем не менее, нельзя забывать, что она была не только очень острой и колкой женщиной, но и ранимой, чего было не избежать. Будучи талантом и автором многих успешных историй, Раневская не смогла оставить после себя собственную автобиографию и, такая задача легла на плечи ее современников.

Кстати, ей много раз предлагали написать автобиографию, а многие считают Фаину Раневскую автором книги «Судьба шлюха», но на самом деле, автор книги — Дмитрий Щеглов. Стоит отметить, что название — это фраза действительно Фаины Раневской, но не более того.

Дмитрий Щеглов чуть ли не единственный литератор, который сумел собрать огромное количество дневников и записок Раневской, оставшихся после ее смерти и написанных собственной рукой актрисы. Примечательно, что Раневская все-таки пыталась написать биографию, однако несколько раз уничтожала полугодовые рукописи.

Современники говорили о Раневской так нетривиально, как это можно представить.

Говорили, что ее боялись, но благотворили, искали встреч, но всячески избегали, так как слишком страшно было оказаться на месте человека, встреченным перекрестным «огнем» афоризмов и колких замечаний.

Настоящую Раневскую не знает даже старшее поколение, которое вплотную знакомо с ее биографией. Сегодня ситуация еще хуже — о ней практически никто не вспоминает, как о человеке с нелегкой судьбой и выдающейся актрисе.

Сегодня Раневская — это собрание афоризмом и колких цитат.

Говорят, что она много ругалась матом только на публике для эпатажа, а дома говорила по-настоящему любя и искренне.

Умение говорить плохие слова и оставаться хорошим человеком — это настоящий талант, который дан далеко не каждому. Это лучше, чем быть ничтожеством и выражаться изысканными фразами.