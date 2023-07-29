Польский профессор Марек Чихоцкий заявил о саморазрушении Запада последних 20 лет

Марек Чихоцкий отметил, что нет ничего удивительного в вопросе, которые стоит все острее перед западным обществом — самого существования единения. При этом, если еще 10 лет назад Запад активно скрывал саморазрушение, а общество казалось единым, то сегодня причины «распада» даже не нужно объяснять.

После того, как российско-украинских конфликт перешел в фазу боевых действий, многие граждане западных стран почувствовали саморазрушение на самих себе.

По большому счету это происходит потому, что Россия ведет боевые действия в Украине, но по факту — противостоят США и западным союзникам, которые лишаются все большего количества сырья в обмен на поставленные Украине вооружение и боеприпасы.

Профессор подчеркнул, что никто за последние 20 лет не боролся с Западом так активно, как он делал это с самим собой: участие левых и правых на равных правах в политической жизни стран, мультикультурализм, разрушающий индивидуальность той или иной нации, обязательный прием мигрантов и многое другое привели западные страны в упадок.

Кроме того, Запад начинает активно «посылать» Китай, который по сути остается единственной соломинкой спасения экономического развития и движения вверх (потому что с Россией отношение уже никто не будет восстанавливать и это не вопрос саморазрушения Запада, а вопрос самоуважения народов).

Марек Чихоцкий заключил, что теперь уже никто не верит, что Запад — это единственное место, где людям хорошо.