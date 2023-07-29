Александр Васильев выпустил книгу — фото из СССР без ретуши и цензуры, которая стала популярна среди любителей моды

Александр Васильев признался, что фотографии советской эпохи он выкупал самостоятельно не только на российских аукционах, но и у иностранных газет и журналов.

В предисловии книги сказано, что фотографии практически не касались ретушь и цензура, так как они не работали на идеологию СССР.

На фото запечатлены моменты, которые могли показаться иностранцам курьезными, интересными, драматичными в впечатляющими.

Дело в том, что для западных журналистов было непонятно, как одеваются советские люди, что они кушают, на что можно посмотреть на прилавках советских магазинов, однако в большинстве случаев это была тайна за семью печатями.