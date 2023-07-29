Александр Васильев выпустил книгу — фото из СССР без ретуши и цензуры, которая стала популярна среди любителей моды

21:00 2023-07-29

Российский историк моды Александр Васильев выпустил новую книгу, в которой предлагает читателю посмотреть на советский стиль без ретуши и цензуры — в основе краткие комментарии и старинные фото из СССР.

Александр Васильев признался, что фотографии советской эпохи он выкупал самостоятельно не только на российских аукционах, но и у иностранных газет и журналов.

В предисловии книги сказано, что фотографии практически не касались ретушь и цензура, так как они не работали на идеологию СССР.

На фото запечатлены моменты, которые могли показаться иностранцам курьезными, интересными, драматичными в впечатляющими.

Дело в том, что для западных журналистов было непонятно, как одеваются советские люди, что они кушают, на что можно посмотреть на прилавках советских магазинов, однако в большинстве случаев это была тайна за семью печатями.

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    Например, все иностранные журналисты приезжающие в СССР с заданием редакции прекрасно знали о положении семьи человека, историю которого будут снимать.

    При этом никто не представлял, как будут выглядеть их дети, жены и мужья.

    Васильев добавил, что распродажа иностранных архивов фотографий из советской эпохи началась на Западе только в конце «девяностых» начале «нулевых» годов.

    Именно тогда многие издания Германии, Великобритании, Скандинавских стран и США стали избавляться от старых фото и продавать их за бесценок, а в современной России они до сих пор представляют неподдельный интерес.

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