По самым скромным оценкам, за время существования дамбы удалось предотвратить 26 полномасштабных наводнений, которые могли бы произойти в городе. Это сэкономила бюджету Санкт-Петербургу более 123 миллиардов российских рублей.

Заместитель генерального директора по эксплуатации дирекции комплекса Игорь Полищук заявил, что проект дамбы уже полностью себя окупил, а где-то даже превзошел ожидания инженеров и строителей, которые создавали дамбу.

Счетная палата Российской Федерации заявила, что стоимость комплексной защиты сооружений в Санкт-Петербурге в виде дамбы обошелся в 109 миллиардов российских рублей.

Таким образом, проект уже сэкономил «чистыми» порядка 14 миллиардов российских рублей и не нуждается на текущий момент в доработках и реконструкции.

Самые мощные наводнения, которые удалось предотвратить благодаря дамбе, могли произойти в 2011 и 215 годах. Кроме того, только в 2020 году комплекс защитных сооружений предотвратил семь довольно крупных наводнений.

Полищук рассказал, что дамба защищает город благодаря 67 затворам, которые закрываются во время появления угрозы прогона большого количества воды.

Кроме того, дамба экономичная, так как все попадающие воды в сооружение, очищаются (за 10 лет было очищено порядка трех миллионов кубометров воды).