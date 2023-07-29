Советский монумент «Родина-Мать» в Киеве переименуют в «Украину-Мать»

Вечером 29 июля репортёры "Украинского радио" взяли интервью у директора Национального музея Украины Второй мировой войны Юрия Савчука, который анонсировал переименование построенного ещё в СССР памятника "Родина-Мать". По словам Савчука, размещённый в Киеве монумент хотят переименовать в "Украину-Мать".

При этом Юрий Савчук считает, что переименование памятника "Родина-Мать" произойдёт с разрешения Министерства культуры Украины до 24 августа, когда украинское государство празднует День Независимости.