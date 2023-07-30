Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай победила на Кубке России по плаванию

05:50 2023-07-30

На Кубке России по плаванию в Казани белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золотую медаль в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине.

Ее результат составил 2 минуты 09,76 секунды, что позволило ей одержать уверенную победу.

Это уже третье золото, завоеванное белорусскими пловцами на этом турнире, где также победили Илья Шиманович и Алина Змушко в других дисциплинах.