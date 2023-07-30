Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай победила на Кубке России по плаванию

Ее результат составил 2 минуты 09,76 секунды, что позволило ей одержать уверенную победу.
Это уже третье золото, завоеванное белорусскими пловцами на этом турнире, где также победили Илья Шиманович и Алина Змушко в других дисциплинах.
Ее результат составил 2 минуты 09,76 секунды, что позволило ей одержать уверенную победу.
Это уже третье золото, завоеванное белорусскими пловцами на этом турнире, где также победили Илья Шиманович и Алина Змушко в других дисциплинах.
Оксана Храмова
29 июля российский президент встретился с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». Почетных гостей пригласили в Кремль, в том числе и семью Шишкиных из Адыгеи, которую тоже позвали в Москву. Информацию передал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.