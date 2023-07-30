Илон Маск помешал военной стратегии ВСУ, запретив использование Starlink

06:10 2023-07-30

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отказал Украине в доступе к сети Starlink недалеко от Крыма.

Согласно сообщению New York Times, Маск несколько раз ограничивал использование Starlink во время конфликта и отклонил просьбу украинских военных о включении терминала возле Крыма.

Это решение оказало влияние на стратегию на поле боя.