Российские ПВО пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

Из них 16 БПЛА были уничтожены при помощи противовоздушной обороны, а еще 9 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Черного моря и на мысе Тарханкут.

Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям на объектах Крыма.