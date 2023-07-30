Российские ПВО пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

Из них 16 БПЛА были уничтожены при помощи противовоздушной обороны, а еще 9 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Черного моря и на мысе Тарханкут.
Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям на объектах Крыма.
Из них 16 БПЛА были уничтожены при помощи противовоздушной обороны, а еще 9 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Черного моря и на мысе Тарханкут.
Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям на объектах Крыма.
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