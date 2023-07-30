Российские ПВО пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

07:25 2023-07-30

Российские военные успешно пресекли попытку налёта на Крым, который был предпринят киевским режимом с помощью 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Из них 16 БПЛА были уничтожены при помощи противовоздушной обороны, а еще 9 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Черного моря и на мысе Тарханкут.

Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям на объектах Крыма.