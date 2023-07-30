Путин: Противник на Украине остановлен и отброшен

07:35 2023-07-30

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что противник находящийся на территории Северного военного округа был остановлен и отброшен во всех направлениях.

Он также отметил, что Вооруженные силы РФ переходят в контрнаступление на одном из участков, где противник продвинулся на 15 километров по фронту, создавая новые опорные пункты и демонстрируя уверенные действия.