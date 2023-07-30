Он также отметил, что Вооруженные силы РФ переходят в контрнаступление на одном из участков, где противник продвинулся на 15 километров по фронту, создавая новые опорные пункты и демонстрируя уверенные действия.
Путин: Противник на Украине остановлен и отброшен
07:35 2023-07-30
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что противник находящийся на территории Северного военного округа был остановлен и отброшен во всех направлениях.
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Николай Скира
В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Москву, повреждены две башни «Москва-Сити»
В ночь с субботы на воскресенье Москву атаковали украинские беспилотники, сообщил в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин. Повреждены два офисных здания "Москва-Сити". Человеческих жертв нет.
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07:52
Оксана Храмова
Ситуация с пожарами заставила Грецию пойти на поклон к России, несмотря на русофобскую политику
Греция объята пожарами и в отчаянье просит помощи у России, русофобская политика не стала помехой для этого. Российская сторона не заставила ждать с ответом, но удивила неожиданным предложением.
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Оксана Храмова
Украина требует лишить российскую фехтовальщицу Смирнову нейтрального статуса
Украинская федерация фехтования настаивает на лишении Смирновой нейтрального статуса и отстранения ее от соревнований. С таким обращением Украина выступила в адрес Международной федерации фехтования (FIE).