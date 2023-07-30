Спасительные бархатцы: посадите эти цветы, и забудьте о надоедливых комарах

Для отпугивания комаров можно использовать фумигаторы и специальные спреи, но кардинально решить проблему на дачном участке помогут красивые бархатцы. Выделив для них небольшую клумбу, вы навсегда забудете о помехе в виде комаров.

Дело в том, что в запахе бархатцев есть вещества, которые комары практически не переносят. Это решит вашу проблему.

Но важно выбрать правильное место для посадки бархатцев. Они не должны находиться вблизи помидорных или огуречных кустиков, поскольку запах бархатцев отпугивает не только комаров, но и насекомых-опылителей.