Урожайное соседство: какие культуры помогают клубничным кустикам охотнее плодоносить

Выбирая культуры для посадки рядом с клубникой, позаботьтесь о том, чтобы они не препятствовали доступу света к ягоде. Хорошо для этой цели подходит турецкая мята, чеснок, лук, бобовые, щавель, а также томаты и огурцы.

Среди ягодных культур комплиментарными клубнике будет облепиха, малина и виноград. Можно посадить и цветы: ирисы, пионы или бархатцы.

Но некоторые растения действуют на рост и плодоношение клубники отрицательно. Это береза, картофель, морковь, кукуруза и смородина.