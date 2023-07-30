Обеззаразить почву от проволочника возможно, используя несколько нехитрых способов

Высейте овес или ячмень участками сантиметров по 70 за несколько недель до посадки картофеля. После того, как культуры взойдут, выкопайте их и сожгите побеги вместе с проволочником.

При посадке картофеля добавляйте в углубление яичную скорлупу, доломитовую муку, горчичный порошок или древесную золу, предварительно обработав посадочные клубни раствором на основе лука.

Поможет спасти посадки от проволочника и полив марганцовкой по 500 миллилитров на лунку, и высевание бархатцев по периметру картофельных посадок. Перекапывая почву осенью и весной, высевайте сидераты, такие как фацелия, горчица, люпин и горох.