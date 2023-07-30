Кофе с молоком уничтожает полезные эффекты обоих напитков почти до нуля

По отдельности молоко и кофе имеют целый ряд полезных эффектов на организм. Но все они пропадают, если постоянно пить кофе с молоком. Что же происходит?

Кальций из молока будет усваиваться значительно хуже, поскольку кофейный танин связывает молочный казеин. Кроме того такая связка создает тяжелую для желудка субстанцию, которая будет плохо перевариваться.

Сочетание кофе и молока блокирует действие полифенолов и антиоксидантов, насыщенные жиры в молоке поднимают уровень нехорошего холестерина. И не будем забывать о калорийности. Одна чашечка кофе с молоком может доходить до 40 калорий, а без молока всего 2.