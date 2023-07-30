В Японии принято не выбрасывать мусор на улице, а нести его домой

Если вы выбросите даже крошечную обертку от конфеты на японской улице себе под ноги, вас точно посчитают очень невежливым человеком. Такое поведение для жителей Японии абсолютно неприлично и неприемлемо.

Привычку к чистоте маленьким японцам прививают еще с детства. Куда же девать мусор, спросите вы, особенно, если поблизости нет мусорного контейнера?

И его действительно в большинстве случаев не будет. Так что, ничего не поделаешь, придется нести мусор до дома, и выбрасывать его уже там, как это делают все японцы. Кстати, за выброшенный мусор на улице в Японии можно получить серьезный штраф.