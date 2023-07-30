Неряшливые японки и китаянки в онсэнах: а обвиняют в несоблюдении правил иностранцев

Онсэны это термальные купальни в Японии, и при их посещении действуют определенные правила, на которые обязательно укажут иностранцу, если он их случайно нарушит. Но при этом некоторые японки и китаянки могут позволить себе нарушения, и их, скорее всего, простят.

В онсэне женщинам необходимо собрать волосы, для чего им даже предложат одноразовые резинки, перед погружением в оснэн принять душ и сполоснуть ноги специальным ковшом. А еще в онсэне не принято громко говорить, поскольку это место предназначено для релакса.

Но для многих китаянок и японок эти правила будто не писаны. Некоторые, но не все, конечно, могут забраться в онсэн с грязными ногами, играть волосами в воде, а после себя оставлять в санузле заведения предметы гигиены и волосы в раковине. И редко когда им напомнят, что следует уважать других.