В Японии до сих пор существует дискриминация людей, у которых есть татуировки

Негативное отношение в Японии к татуировкам обусловлено тем, что раньше их делали представители японской мафии якудза, как знак принадлежности к криминальной элите. Поэтому у японцев есть предубеждение относительно людей с рисунками на теле.

И дело не только в косых взглядах. Японцы тактичные и свое недовольство едва ли покажут публично. Но человеку с тату в Японии будет жить непросто.

Например, людей с татуировками не пускают в термальные бани онсены, могут отказать во входе в спортзал, бассейн или другое общественное место, где тату может быть видна окружающим. На работе же, скорее всего, татуировку вам придется скрывать одеждой.