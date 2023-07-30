Япония страна не для экстравертов: любителям шумного образа жизни здесь придется нелегко

Часто иностранцы, приезжающие в Японию, сталкиваются с неудобствами, которые были немыслимы у них на родине. Особенно сильно страдают общительные экстраверты.

Весь кодекс поведения японцев завязан на том, чтобы не создавать беспокойства для других людей. Поэтому неприличным считается общаться по дороге в поезде, запрещено громко слушать музыку, а шумные вечеринки это редкость.

Если вы любитель пошуметь и хорошенько оттянуться с друзьями, не скрывая эмоций, в Японии вас могут не понять. Соседи могут нажаловаться, если вы станете шуметь, и не только после 23.00. Единственное место, где это можно позволить себе в Японии это в караоке или специальных барах.