Японскими глазами: как жители этой страны видят гостей из Европы и Америки

Нам японцы могут казаться слишком одинаковыми, а некоторым даже сложно различать их в лицо. Но и для жителей Японии мы выглядим не менее странно.
Во внешности европейца японцы в первую очередь обращают внимание на высокий рост и бледную кожу, которая в Японии считается красивой. Высокие люди тоже восхищают японцев, потому что они в основном миниатюрная нация.
А вот что не нравится японцам в нас, так это сутулые спины и длинные носы. По японским канонам красоты, нос, особенно у девушек, должен быть маленьким и аккуратным.
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