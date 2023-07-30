Японскими глазами: как жители этой страны видят гостей из Европы и Америки

Нам японцы могут казаться слишком одинаковыми, а некоторым даже сложно различать их в лицо. Но и для жителей Японии мы выглядим не менее странно.

Во внешности европейца японцы в первую очередь обращают внимание на высокий рост и бледную кожу, которая в Японии считается красивой. Высокие люди тоже восхищают японцев, потому что они в основном миниатюрная нация.

А вот что не нравится японцам в нас, так это сутулые спины и длинные носы. По японским канонам красоты, нос, особенно у девушек, должен быть маленьким и аккуратным.