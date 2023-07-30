Холодный душ может быть опасным для человека в алкогольном опьянении

Существует ложное убеждение о том, что якобы прием холодного душа в состоянии алкогольного опьянения помогает протрезветь. На самом деле холодная вода никак не влияет на переработку алкоголя печенью: он выходит через мочу и дыхание со временем.

Также не помогает протрезветь и кофе, но после прохладного душа многие действительно чувствуют себя бодрее. Однако, дело тут не в трезвости, а в том, что организм получает встряску сродни шоку.

Это может быть даже опасным, если вы выпили много алкоголя. Он плохо влияет на сосуды, а если добавить воздействие холодной воды, то они могут сильно спазмироваться и вызвать даже инфаркт.