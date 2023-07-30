Спасаем яблочную крону: обрезка поможет оздоровить даже запущенное дерево

Первое, что нужно сделать с запущенной яблоневой кроной, это снизить дерево и дать солнечным лучам возможность максимально проникать в крону. Для этого на двухметровой высоте нужно выполнить обрезку в центральной части кроны.

Если нижние ветви сильно провисают, их нужно поднять срезами вертикально расположенных веток. Омолодит яблоню удаление и старых веток: это универсальное правило.

После прореживания яблони нужно следить за отрастающими т. н. волчками, жирующими ветвями. Если их слишком много, часть нужно удалить, чтобы они не забирали питание у остальной яблони.