Кислород от комнатных растений: стоит ли рассчитывать на очищение воздуха зелеными друзьями

14:48 2023-07-30

Комнатные растения производят не так много полезного кислорода, как мы привыкли считать.

Существует мнение, что комнатные цветы помогают насытить дом кислородом, но так ли это на самом деле? Эксперты уверены, что продуцирование домашними растениями кислорода сильно переоценено.

Они действительно вырабатывают кислород в результате синтеза органики из воды и углекислого газа, но вот количество выделяемого кислорода одним растением ничтожно мало. И его давать может только то растение, которое находится в фазе роста и набора массы.

Один небольшой цветок в комнате при интенсивном его росте может синтезировать не более одного процента необходимого для дыхания человеку кислорода. Так что рассчитывать всерьез на пользу можно, только если у вас есть полноценный домашний цветник.

Показать следующие комментарии
Фото