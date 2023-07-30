Употребление жирной рыбы защищает от болезни Альцгеймера и улучшает память

Потребление рыбы хотя бы раз в неделю может существенно снизить риски болезни Альцгеймера и улучшить когнитивные процессы в головном мозге. А все потому, что жирные сорта рыбы содержат омега-3.

Жирные кислоты необходимы нашему мозгу в достаточном количестве, ведь он состоит из жира на 60 процентов. Омега-3 способствуют проведению нервных импульсов между нейронами и являются строителями новых нервных клеток.

Включение рыбы в рацион увеличивает число клеток серого вещества мозга, а содержащиеся в ней витамин В12, фосфор и йод стимулируют мозговую деятельность. Это в свою очередь позитивно влияет на сосредоточение, память и внимание.