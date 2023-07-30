Блюда из баклажанов помогут курильщикам отказаться от вредной привычки

Немецкие ученые выяснили, что бакалажаны могут стать верными помощниками курильщиков, которые хотят расстаться с сигаретой. А все благодаря ценнейшему витамину РР.

Другое название витамина РР никотиновая кислота. При регулярном употреблении баклажанов курильщик будет испытывать меньше дискомфорта из-за отсутствия доступа к никотину, и шансы, что он сможет отказаться от курения повышаются.

У баклажанов есть и другие полезные эффекты. Среди них стимуляция процесса пищеварения, снижение холестерина в крови, антибактериальное и противовоспалительное действие.